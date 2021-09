Muzeum bylo v Divákách otevřené v roce 1963 u příležitosti stého výročí narození Aloise Mrštíka, fungovalo až do rekonstrukce v roce 2018.

Na verandě uvidí příchozí nainstalovanou vesnickou malotřídku. „Chceme lidem ukázat, jak to mohlo vypadat v Aloisově škole. Celou expozicí návštěvníky provedou bratři Mrštíkové, a to díky audiovizuální technice. Společně se spolkem boleradických ochotníků se nám podařilo přivést Aloise s Vilémem k životu," doplnila Křivánková.

V rodinném domě číslo 57 Mrštíkovi žili a napsali tam svá nejznámější díla. Pro expozici použili zástupci muzea nábytek z původního stavení, který se nacházel v muzejních depozitářích. „Jedná se o prezentaci nádherné práce a tradičního řemesla. Do Divák patří. Nesnažili jsme se ale zkopírovat podobu domku z doby, kdy oba bratři ještě žili. Jde spíše o náznaky a odkazy propojující život obou bratrů a jejich tvorbu," uvedla nová kurátorka památníku Jana Křivánková.

Vesnický svět, který prožívají Vilém a Alois Mrštíkovi každý den, i literární, jenž je vystřelil mezi hvězdy české realistické literatury, ukáže návštěvníkům nová expozice v Památníku bratří Mrštíků v Divákách. Do muzea se lidé znovu podívají po třech letech. Slavnostní otevření se uskuteční 29. září.

