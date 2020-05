Zoe navštěvuje druhou třídu v Kloboukách u Brna. Doma s maminkou pilují předměty kvůli uzavření základních škol už několik týdnů. Chybějí ji kamarádi i paní učitelka. Kateřina Charvátová, maminka Zoe, je proto rozhodnutá dceru v pondělí pětadvacátého května do školy poslat. Obavy v souvislosti s pandemií koronaviru žádné nemá. „Jediné, čeho se bojíme, je, že by školu mohli opět zavřít. Domácí výuka totiž podle mě rozhodně nestačí. Zvládáme ji, ale určitě ne tak precizně jako ve škole. Problém je hlavně se soustředěností,“ reagovala Charvátová.

Reakce od rodičů, které mají ředitelé základních škol na Břeclavsku, jsou podobné té její. „Zatím nevíme, kolik dětí na první stupeň nastoupí, předpokládáme ale, že to budou tak dvě třetiny z nich,“ odhadoval ředitel velkopavlovické základní školy Michal Rilák.

Školu běžně navštěvují necelé tři stovky dětí. Od pondělí v ní zasedlo do lavic ve dvou třídách třiadvacet deváťáků. „Děti chodí do školy dvakrát týdne, ve čtvrtek a v úterý. Vždy mají hodinu a půl češtiny a matematiky,“ přiblížil ředitel.

Stravování ve škole vzhledem k nízkému počtu žáků zatím nerozjeli. „Děti jdou po výuce hned domů. Uvažujeme ale o tom, jestli jídelnu otevřít od pětadvacátého května, kdy do školy nastoupí i mladší školáci. Bezpečně víme, že bude fungovat družina, nicméně v nestandardním režimu. Do provozu budeme muset zapojit asistentky i vychovatelky,“ zmínil Rilák.

Pravděpodobně čtyři skupiny dětí začnou poslední květnové pondělí navštěvovat také základní školu v Dolních Věstonicích. „V předstihu jsme si dělali průzkum mezi rodiči, jestli by měli zájem poslat děti do lavic. Někteří o to stáli i z existenčních důvodů, nemohou zůstat doma z práce a mnozí nemají možnost využívat home office,“ sdělil ředitel školy Zbyněk Háder.

K otevření školy se rodiče postavili různě. „Například do první třídy by rodiče nejraději dali až osmdesát procent dětí. Zato v páté třídě zůstane doma až devadesát procent dětí,“ srovnal Háder.

Svého syna Ondru nechá doma i Blanka Kostrhunová z Velkých Pavlovic. „Jsem doma s dcerkou na rodičovské dovolené, takže pro mě není problém mít syna doma. Navíc učivo zvládá v pohodě a paní učitelka s naším rozhodnutím souhlasila,“ uvedla Kostrhunová.

Děti v Dolních Věstonicích se ve škole budou moci naobědvat i zůstat odpoledne v družině. „Prostorově vycházíme, nebudeme mít problém, aby se u oběda všechny skupiny vystřídali, a aby každé dítě obědvalo samo u stolu,“ doplnil ředitel.

Problém s personálním obsazením ředitelé nepociťují. „Nestalo se mi, že by některý z učitelů řekl, že učit nebude. V učitelském sboru mám však dva kolegy, kteří mají zdravotní problémy. Jakým způsobem budou pracovat, je zatím v jednání. Buď do školy nastoupí, ale budou spíše v kabinetu, aby se s kolektivem dětí nepotkali, nebo budou pracovat z domova,“ naznačil Rilák.

V Mikulově otevřou v pondělí pětadvacátého května všechny základní školy. „Zájem poslat školáky do lavic je ze strany rodičů poměrně vysoký. Ředitelé také potvrdili, že problém s personálním obsazení je netrápí. Přestože své učitele nenutili, všichni pedagogové do škol nastoupí a žáky učit budou,“ sdělil mluvčí mikulovské radnice Dominik Ryšánek.