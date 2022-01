Jedním dechem však dodal, že myšlenka vzniku parkoviště právě na tomto pozemku, který obec Lednice zpravidla pronajímá k hospodaření místnímu Školnímu zemědělskému podniku, není zcestná. Naopak. „Najít ideální řešení v podmínkách Lednice je složité, tohle místo mám v plánech už dlouho. Jsem absolutně přesvědčený, že Lednice nutně potřebuje záchytné parkoviště,“ připustil starosta.

Odstavné parkoviště by pomohlo ulehčit komplikované dopravní situaci v centru. „Kromě toho není toto místo až tak vzdálené od zámeckého parku, zámku či Janova hradu. Využít bychom mohli kyvadlovou dopravu, cyklobus, vláček, zbudovat propojovací trasy pro pěší a cyklisty nebo případně zřídit přístaviště pro loďky,“ uvažoval nahlas Kabát.

V novém územním plánu zatím však tato možnost zasazená není. „Museli bychom vyřešit řadu věcí, místo je v aktivní záplavové zóně, hlavně v minulosti se k tomu negativně stavěli i památkáři. V roce 2008 nám to v územním plánu neschválili,“ připomněl první muž Lednice.

Dostat auta ven z Lednice

Proti není ani kastelánka lednického zámku Ivana Holásková. „Záchytné parkoviště by určitě bylo zapotřebí. Je to pro Lednici důležitá věc a jsem pro, aby se pokračovalo v jednáních s památkáři. Třeba se jejich názor od posledních schůzek změnil. Jednoznačně stojí za to jednání oživit,“ je přesvědčená Holásková.

Ohledně výstavby záchytného parkoviště panuje shoda i mezi zastupiteli. Jen jeho poloha se různí. „Jsem jednoznačně pro, abychom dostali auta ven z Lednice. Jen si nemyslím, že právě toto místo u hlavní silnice na Podivín je šťastné. Všichni se shodujeme, že je třeba zbudovat parkoviště na druhé straně obce u autokempu Apollo ve směru na Břeclav. O to další se ale spíše přeme,“ okomentovala opoziční zastupitelka Klára Rothscheinová.

Myslí si, že by obec měla usilovat o zisk pozemků v areálu bývalého Školního zemědělského podniku mezi ulicemi Nejdecká a Mikulovská. „Škola se areálu zbavuje. Podle návrhu územního plánu se zde počítá s bytovou výstavbou, což je za mě nelogické. V místech, kde by to nikomu nemuselo vadit, by mohl vzniknout prakticky za minimum nákladů parkovací dům či parkoviště. Do centra obce by lidi mohl v pravidelných intervalech vozit třeba elektrický mikrobus. Toto je věc, kterou jsme navrhovali už před deseti lety,“ kroutila hlavou Rothscheinová.

Připustila, že ani výstavba parkoviště za Lednicí ve směru na Podivín není zcela marná. „Věřím, že s výsadbou a zelení okolo by to nemuselo být tak špatné. Obavy bych zde měla ale z provozu. Nájezd a sjezd na hlavní krajskou silnici je zde nebezpečný. Zatáčka je smrtonosná, kromě toho zde jen málo řidičů projíždí nařízenou sedmdesátkou,“ upozornila zastupitelka.

Klidnější doprava

Blízkost silnice, kterou denně korzuje množství cyklistů, a kde je i mimo sezonu hustý provoz, přidělává vrásky na čele také Kabátovi. „Nemyslím si ale, že jde o problém neřešitelný. Koncepčně jsme o tom uvažovali už mezi lety 2002 až 2006. Pozemky, kde by případně za určitých okolností mohlo stát parkoviště, máme také na druhé straně silnice,“ zmínil starosta.

Kapacita stávajících parkovacích míst v obci s dominantním lichtenštejnským zámkem, zámeckým parkem a minaretem, je především v sezoně nedostačující. „Potřebovali bychom určité doplnění míst, nicméně ani tím nenahradíme význam záchytného parkoviště. Do Lednicko-valtického areálu přijíždějí také především cyklisté. Nezřídka odstaví auto v centru obce na parkovišti a pak celý den objíždějí okolí a památky světového kulturního dědictví. Kdyby se nám podařilo vystavět parkoviště mimo Lednici, bylo by to pro obě strany pohodlnější řešení. Naším cílem není vyštvat turisty, ale vytvořit jim vhodné podmínky k návštěvě památek. Zároveň však stojíme o zklidnění dopravní situace v obci a o kvalitní život lidí, kteří v ní žijí,“ má jasno Kabát.

Nereálně tuto myšlenku nevidí ani místostarosta Lukáš Dora. „Kdyby se podařilo postavit most či lávku přímo do parku, bylo by to ideální. Mohli bychom hledat i řešení v podobě cyklostezek podél silnice tak, aby se lidé bezpečně dostali do obce. Věřím, že to opravdu dobře dopadne. Všichni jsme za to, abychom dopravu svedli z obce ven. Řešíme i nějaké směny pozemků, kde bychom případně mohli vybudovat stání pro auta. Naším cílem do nejbližších let je také dostat auta pryč z náměstí,“ připomněl Dora.