Zpevňování svahu má začít v srpnu, kraj na ně vyčlenil desítky milionů

Holasice - Osmadvacet let tvrdě pracuje na poli. Až nyní našla něco, při čem si opravdu odpočine. Místo toho, aby sledovala, jak staré knihy míří do kontejneru, vytváří z nich ozdobné předměty. Ani v nejmenším Jitka Hamerníková z Holasic na Brněnsku (na snímku) ale nečekala, že by její tvorbu mohli obdivovat i další lidé.