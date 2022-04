Co vás jako první napadne, když někdo zmíní lednický zámek? Že to musí být osud. Poprvé jsem sem zavítala jako dítě. Už jako děvče na mě areál udělal obrovský dojem. Táhlo mě to k památkám a chtěla jsem být průvodkyní. Lednice byla dána z hůry osudem. Lze říct, že je to splněný sen.

Jak se vám tato příležitost naskytla?

Jak to často bývá, čirou náhodou. Odcházel odtud tehdejší kastelán. Můj muž pracoval v kultuře a seděl v brněnské kulturní komisi. Byl tam s tehdejším ředitelem památkového střediska, pod které Lednice spadala. Ředitel se mu zmínil, že se uvolnila tato pozice. Muž mi zavolal, jestli nepůjdeme na zámek. Ani setinu vteřiny jsem neváhala. V tu chvíli jsem se moc těšila, i když jsme nevěděli, do čeho jdeme.

Od roku 1992 jste kastelánkou, na zámek jste ale přišla s manželem už v roce 1978. Jak to tady tehdy vypadalo?

Kdo to neviděl, ten by tomu neuvěřil, byla to ruina. Fasády byly oprýskané, vypadalo to hrozně. Ve střeše byly díry. V jedné části zámku bylo zemědělské muzeum s expozicí z padesátých let, v další byly studentské koleje Vysoké školy zemědělské a její kanceláře. Vzhledem k tomu, že tam byly zadarmo a nebylo to jejich, byly prostory vybydlené.

Jak se vyvíjel váš vztah k areálu, kam nyní každoročně přijíždějí zástupy turistů?

Ze začátku to byla velká romantika a byla jsem nadšená. Pak jsme dostali studenou sprchu, měli jsme představy, že se zámkem něco málo uděláme a bude to prima. Nebylo to tak jednoduché. Za minulého režimu byly gotické zámky chápány jako bezvýznamné, nebrali je jako umění. Zároveň jsme na nic neměli peníze, takže jsme se pro zámek snažili vybojovat základní potřeby. Jednu dobu jsme uvažovali, že toho necháme, že s tím nic nenaděláme. Pak ale naštěstí přišla změna. Změnila se struktura památkového ústavu a řízení památek, čímž jsme získali nějaké peníze. Poté byl zámek zapsán do UNESCO, což znamenalo úplně jiný rozměr.

Těšíte se ještě do práce i po těch letech?

Těším, v práci vlastně bydlím, což je na jednu stranu velká výhoda. Na druhou stranu mi to nedá a někdy si večer odskočím něco udělat.

Nedávno jste mluvila o tom, že je pomalu na čase pozici kastelánky předat. Je to aktuální?

To je taková naše hra s panem ředitelem. Vždy řeknu, že už je na čase skončit. On ale přijde s tím, že jsme rozjeli nějaký projekt a teď přece nemůžu odejít. Řeknu dobře, až se dodělá tohle a tohle, končím. Takhle je to pořád dokola. Už je pomalu na čase tuhle práci někomu předat. Mám svůj věk a je potřeba, aby to dostal někdo mladší, možná pak zámek ještě posune dál.

Do jaké míry pro vás bude těžké odejít do penze, opustíte zámek úplně?

Obávám se, že to úplně nepůjde. Bude to pro mě velmi náročné. Čím jsem starší, tím více lpím na svém prostředí, které se bude těžko opouštět. Mám představu, že budu bydlet poblíž a zůstanu stále v kontaktu se zámkem. Budu ráda, když se mě nástupce přijde na něco zeptat a když zdraví dá, ráda pomůžu.

Jak by se ještě zámek jako kulturní památka mohl posunout?

Posouvá se a my s ním už teď. Po mnoha letech jsme převzali po nájemcích zámecké jízdárny. Od pátku jsou naše, ve čtvrtek jsme podepsali poslední papíry. Teď musíme jízdárnám dát smysluplný náboj. Na hlavní sezonu bychom tam rádi otevřeli centrální pokladnu a centrální informační centrum s prodejem suvenýrů. Doteď jsme měli více pokladen a každá obsluhovala určitou část zámku, fungovalo to skvěle. Myslíme si, že pro návštěvníky bude ale komfortnější, když bude vše pod jednou střechou. V jízdárnách je velký sál, ten chceme ekonomicky využít tak, abychom si vydělali na opravy budovy.

To bude jistě nové lákadlo, co ale podle vás návštěvníky do zdejšího areálu přitahuje nejvíce?

Díky tomu, že je rozsáhlý a navazuje na ten valtický, se lidé mají možnost podívat na spoustu zajímavých míst. Uvnitř zámku se největší oblíbenosti těší vřetenovité schodiště a reprezentační sály. Venku je to skleník a minaret. Dále máme okruhy týkající se knížecích apartmánů a dětských pokojů. Tam se vrací lidé, kteří už zámek viděli a je to pro ně bonus navíc.

Kam nejraději chodíte vy?

Moje srdcovka jsou knížecí apartmány. Hlavně proto, že jsme je s kolegyní dělaly jen my. Za málo peněz a v krátké době. Nechaly jsme tam kus života. To jsou moje pokojíčky.

Na co se těšíte s nadcházející turistickou sezonou?

Už od února mohou lidé navštívit skleník a jeden turistický okruh. Od pátku jedeme naplno. Zejména letos jsme zvědaví, jak se to bude vyvíjet. Poslední dva roky pro nás byly kvůli pandemii covidu komplikované. Teď sice přišlo uvolnění, ale zároveň vzrostly ceny všeho. Uvidíme, jak na to budou lidé reagovat. U nás okruhy zdražily o třicet korun.

Mluvilo se o zpoplatnění vstupu do zámeckého parku, je to na pořadu dne?

Aktuálně ne. Budeme opravovat katakomby a zahrada bude rozkopaná, takže zatím peníze vybírat nemůžeme. V budoucnu to ale přijde, protože je to nezbytné.

Co máte na turistech ráda?

Pro nás je největším zadostiučiněním, když odchází s úsměvem na tváři a říkají, že to bylo krásné. Nemusí nás chválit veřejně. Stačí, když průvodci poděkují a řeknou, že to bylo hezké. Kvůli tomuto to děláme.

Čím vás naopak vytáčí?

Zvlášť v posledních letech mi přijde, že jsou lidé nesnášenlivější a kritičtější víc než dříve. Teď jsme dostali připomínku, že se paní na pokladně neusmívala. Pardon, ale to nemá v popisu práce. Naše pokladní nejsou nepříjemné, bohužel v té chvíli bojovala s výpadkem systému, tak se u toho neusmívala. Mnozí nedokážou ocenit, že jsou tito lidé osm hodin denně v kontaktu s turisty a odpovídají na ty stejné nebo mnohdy hloupé dotazy.

Do jaké míry žijí zaměstnanci zámkem, jako vy?

Někteří tady pracují už dlouho. Kdyby k zámku neměli hluboký vztah, tak by to za ty peníze dělat nemohli. Mzdy v kultuře nejsou lukrativní. Vždy vznikne tým sezonních pracovníků, zpravidla studentů. Někdy přichází ve druhém ročníku střední školy a společně odcházejí na konci vysoké. Jde vidět, že to mají rádi.

Dle našich informací vám pomáhá i muž z Nizozemska, jak?

Je to Jan Pieter van Soest, velmi zajímavý muž. Od mala miluje historii a starožitnosti. Vzal si ženu z jihu Moravy a ta ho vzala na prohlídku lednického zámku. Učaroval mu natolik, že zaklepal na dveře a nabídl pomoc. Tehdy v podobě tulipánů, které by přivezl z domova. Mysleli jsme, že jich nebude tolik, ale už dvacet let nám každoročně přijede kamion těchto rostlin. Pak založil nadaci Jonathan-Anna Sichtig, díky které opravil zámeckou kapli. Díky němu a jeho přehledu ve starožitnostech jsme z Amsterdamu koupili několik kusů nábytku a vybavení od Lichtenštejnů, které pocházejí z Lednice nebo Valtic. Pomohl nám dovybavit zámek stříbrem, nábytkem nebo hodinami.

Na co za ta léta nejraději vzpomínáte, na co nerada?

Nejspíš na všechny úspěchy a dotažené projekty. Když se práce dařila, přinášela spoustu radosti. Nerada vzpomínám na začátky. Když jsme tady seděli jako na opuštěné vísce a dívali se z okna na rozpadající se skleník. To už bych nechtěla zažít.

Za ta léta musíte znát každou zásuvku na zámku, čím vás ještě dokáže překvapit?

Opravdu bych řekla, že znám každou zásuvku. Neustále mě ale překvapuje, jak dokonale měli pánové celou stavbu promyšlenou. Sem tam se mě někdo zeptá, proč je to postaveno tak komplikovaně. Každý centimetr zdiva ale má svůj smysl. Zámek byl vybaven systémem klimatizace a vytápění, jež byl převzatý z dob antiky. To vše v polovině 19. století a fungovalo to dokonale. Pořád něco objevujeme, to mě na tom baví.

Kdo je Ivana Holásková



Je jí 69 let. Žije v Lednici na Břeclavsku. Má dceru, syna a dvě vnoučata.



Vystudovala sociologii a pedagogiku. Pracovala na sociálním odboru tehdejšího národního výboru města Brna a poté na personálním oddělení Kovopodniku města Brna.



Na lednickém zámku pracuje od října 1978. Kastelánkou je od roku 1992, předtím jím byl její manžel.



Dříve patřil mezi její záliby kůň, nyní četba, cestování a vnoučata.

