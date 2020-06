Zpravodaj dostali lidé v Rakvicích nově přímo do schránek a zdarma

Zdarma a do schránek. Vedení Rakvic se rozhodlo usnadnit cestu k informacím svým obyvatelům. Nejnovější číslo tamního Rakvického zpravodaje dostali lidé přímo do svých schránek, aniž by si za něj museli zaplatit.

Rakvický zpravodaj dostali obyvatelé obce nově zdarma do schránek | Foto: Deník / Iva Haghofer