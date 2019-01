Žraloci "připlují" do Břeclavi po čtrnácti letech. Ve větším počtu

Břeclav - Jedny z největších mořských predátorů – žraloky, budou mít lidé šanci vidět v Břeclavi. Pokud zavítají do největšího mobilního akvária, které z daleké Francie zamíří do okresního města v úterý. „V Břeclavi se výstava uskuteční před kulturním domem od devatenáctého do dvaadvacátého února," oznámil manažer projektu Alfred Šmíd.

Žralok - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Černovský

Do Břeclavi se výstava živých paryb vrací po čtrnácti letech. „Tentokrát však s větším počtem a úplně jinými druhy žraloků, které běžně nejsou k vidění," prozradil Šmíd. Více než dvoumetrový žralok vouskatý, na chov nejméně náročný žralok černoploutvý, žralok běloploutvý i vzácný žralok leopardí se budou prohánět ve vodě obrovského akvária. „To má obsah patnáct tisíc litrů vody," přiblížil manažer. Akvárium bude umístěné v nákladním autě, které slouží jako výstavní prostory. Zde se návštěvníci za osmdesátikorunový poplatek například dozví, že existuje pět set druhů žraloků, že tyto predátoři tvoří nedílnou součást potravního řetězce přírody. Ale třeba i informaci o hrozbě jejich vyhubení. „Kromě toho lidé zažijí jedinečnou podívanou při jejich krmení," doplnil Šmíd. Ti, co by výstavu v Břeclavi nestihli, mají v sobotu třiadvacátého a v neděli čtyřiadvacátého února možnost i v Hustopečích. Majitelem putujícího akvária je francouzský vědec, ekolog a mořský biolog Fabrice Lesieur, který zasvětil svůj život žralokům. Se svým kamionem se snaží přesvědčit veřejnost o nezbytnosti udržení rovnováhy mořské fauny.

Autor: Veronika Schallenbergerová