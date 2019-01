BŘECLAV - Záchranný prapor v Bučovicích má být brzo minulostí. Proti záměru Bezpečnostní rady státu, která odsouhlasila návrh ministerstva obrany, se ohradil krajský hejtman Stanislav Juránek. Zamítavý postoj přichází i z Břeclavska.

Michal Vago | Foto: DENÍK/Michal Šupálek

Konkrétně starosta obce Jevišovka Michal Vago je v této věci s hejtmanem zajedno. „Jsem v každém případě proti tomu, aby se něco rušilo nebo někam stěhovalo. Nám tento vojenský útvar v době povodní ohromně pomohl. Byl v Hrušovanech a pak okamžitě přijel k nám do Jevišovky, když hejtman vyhlásil stav nebezpečí. Vojáci v momentě dovezli těžké stroje a spravili hráz,“ cení si dodnes Vago rychlé pomoci bučovických záchranářů. Podle něj nestačí při řešení krizové situace jen nasazení hasičských sborů.

Ministerstvo obrany hodlá bučovický 155. záchranný prapor přesunout do Olomouce. Zbude z něj ovšem pouze jedna rota. „Jeho místo nezaujme jiný prapor, jak se původně říkalo, který by dokázal řadu věcí v případě povodní zachránit,“ řekl Juránek, který se podle svých slov bude zasazovat o setrvání armády. Považuje to za důležité pro všechny okresy Jihomoravského kraje.