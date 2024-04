Deníku to prozradila Jana Hrádková, vedoucí Marketingu a kultury města Hustopeče. „Vrátili jsme nakonec peníze za zhruba čtyři sta vstupenek, což dělá z celkově prodaných lístků asi jen 6,5 procenta,“ vyčíslila.

„Rozhodnutí vracet vstupné těm, kteří si o to požádali, bylo podle mě jednoznačně správné. Zároveň chci ale moc poděkovat všem, kteří projevili porozumění a empatii. Jsme jim neskutečně vděční. Oslovovali jsme postupně všechny, jejichž reakce byly zpočátku velice bouřlivé a negativní. Většina z nich nám ale řekla, že peníze vrátit nechtějí, a že to chápou. Byli opravdu velmi milí a solidární.“

Zdůraznila, že vedení města potěšila vstřícnost návštěvníků, kteří rozhodnutí radnice program neočekávaně ukončit pochopili. „Rozhodnutí vracet vstupné těm, kteří si o to požádali, bylo podle mě jednoznačně správné. Zároveň chci ale moc poděkovat všem, kteří projevili porozumění a empatii. Jsme jim neskutečně vděční. Oslovovali jsme postupně všechny, jejichž reakce byly zpočátku velice bouřlivé a negativní. Většina z nich nám ale řekla, že peníze vrátit nechtějí, a že to chápou. Byli opravdu velmi milí a solidární,“ poznamenala Hrádková.

Přestože letošní slavnosti po dlouhých přípravách díky nepřízni počasí nedopadly podle představ pořadatelů, již nyní se s vervou ponořili do příprav těch následujících. „Moc nás mrzelo, že jsme museli koncert zrušit. Ale rozhodně nás to neodrazilo od příprav na program slavností příštích. Konat se budou v termínu od 21. do 23. března 2025,“ nalákala vedoucí marketingu.

O navrácení vstupného rozhodli radní. Týkalo se lidí, kteří si lístky zakoupili na místě i v předprodeji. „Průběžně jsme si stav vyhodnocovali. Lidé se hlásili, ale rozhodně ne ve velkém. A ti, co si o navrácení peněz požádali, naši vstřícnost kvitovali a vnímali to od nás jako fér jednání,“ okomentovala hustopečská starostka Hana Potměšilová.

Zrušený program mandloňových slavností: radnice v Hustopečích lidem vrátí peníze

Právě tato varianta kompenzace se vedení města zdála nejvstřícnější. „Víme, že jde o slavnosti, které se konají venku, takže dojít k něčemu podobnému mohlo. Víme také, že jsme nabízet vrácení vstupného nemuseli. Ovšem chtěli jsme. Jsme moc rádi, že jsme se vešli do deseti procent, což je podle našich zjištění v rámci republiky při podobných situacích takový standard. Takže se nevymykáme,“ dodala starostka.

Peníze lidé obdrželi převodem na účet. Ti, kteří si přišli osobně do turistického informačního centra osobně, pak v hotovosti. Podmínkou bylo vyplnit formulář se žádostí a doložit pásku s unikátním číslem.