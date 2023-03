Velké Němčice chtějí zubaře. Na ordinaci dají 1,5 milionu, prostory ale chybí

V nechvalně proslulé frontě na zubaře v Hustopečích na Břeclavsku nedávno stáli někteří obyvatelé blízkých Velkých Němčic. Marně. Už se na ně nedostalo a bez zubaře jsou dále. Problém je to především pro starší lidi, pro něž je komplikované dojíždět například do ordinací v Brně. I to je důvod, proč zastupitelé Velkých Němčic schválili, že na vybavení ordinace radnice přispěje jeden a půl milionu.

Vybavení ordinace podpoří Velké Němčice milionem a půl. Ilustrační snímek. | Foto: Pixabay.com