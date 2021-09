Podmínky chovu v Česku mimo jiné opravuje vyhláška ministerstva zemědělství č. 346/2006 Sb.a čistě dle zákona se nejedná o nic složitého. Důležité především je zajistit zvířatům dostatečný prostor. Chovány mohou být lamy i celoročně venku„Venkovní výběh pro jednu až tři lamy musí mít plochu minimálně 75 metrů čtverečních. Musí mít přirozenou půdu nebo písek a být vybaven předměty k otírání a drbání,“ stojí ve vyhlášce.

Zároveň je nutné zajistit jim přístřešek, alespoň ve velikosti dva metry čtvereční na jedno zvíře. Minimální počty zvířat v chovu vyhláška neudává, je ale nutné mít na paměti, že lama je stádové zvíře a sama se nebude cítit šťastně. Kromě vlastního druhu ale obvykle dobře vychází i s dalšími zvířaty. Třeba s koňmi, což potvrzuje chovatelka dvou alpak Alice Janstová.

„Alpaky svoje kamarády koně milují a chtějí jim být stále nablízku. Když jdeme na procházku s koňmi lesní cestou, alpaky běží za námi, ani nepotřebujeme vodítko,“ popisuje chovatelka soužití zvířat na své farmě v obci Jelení na Karlovarsku.

Bez přípravy si ji nepořizujte

Téměř dvě desetiletí už alpaky chová zootechnička Eleonora Hlaváčová. Získala je odkupem ze zoologické zahrady, aby doplnila domácí chov ovcí, které spásaly trávu. Lamy se ukázaly jako rozumné hospodářky.

„Lamy jsou totiž na rozdíl od koz a ovcí, které spasou naprosto všechno do posledního stébla, velice ohleduplné ke svému okolí. Život v domovině, ve čtyřech tisících metrech čtverečních je naučil, že nesmí spást úplně všechno jinak se prostě příště nenají,“ popisuje Hlaváčová. Alpaky mají oproti ovcím měkčí kopyta a povrch, na kterém se pohybují, tolik nesešlapují.

Srst je žádaná

Alpaky jsou v posledních letech velmi žádané a to kvůli srsti, která má výborné vlastnosti. Je lehká a dýchá, zároveň ale neuvěřitelně hřeje. Je jemná podobně jako kašmírová vlna a výhodou je i to, že ji můžete sehnat ve více než dvaceti přírodních odstínech. V tuzemsku se stříhají na počátku léta a z jedné alpaky je možné získat i tři kilogramy vlny. Právě poptávka po vlně a vidina dobrého výdělku některé chovatele k nákupu alpak přiměla.

Před pořizováním těchto zvířat jako zpeněžitelné investice ale Hlaváčová varuje. „Důležité je mít k nim cit a především to zvíře pochopit. U chovu lam vidíme velký boom, kdy se řada chovatelů nechá uchlácholit informací, že je to nenáročné zvíře. Ve srovnání s krávou tomu tak může být, neznamená to ale, že lamu zvládne každý. Je to stále jen částečně domestikované zvíře, nikoli zvíře domácí. Bez řádné přípravy a předchozího sběru informací může nastat velké rozčarování, které ale nikdy není chybou zvířete,“ poznamenává.

Pokud pro lamy máte dobré zázemí, ale zkušenosti vám chybí, začtěte se do odborné literatury, třeba veterinářky Táni Husákové. Nebo se můžete poradit přímo s chovateli, kteří na farmách pořádají besedy. Ti poradí nejen jak na chov, ale také jak vybrat o správné zvíře do chovu. Národní registr totiž zatím neexistuje. ohlídat původ zvířete je ale nutné.

Čeští chovatelé informace o svých lamách zanášejí do evropské databáze LAREU. „Každý zájemce by měl chtít průkaz původu, aby se vyvaroval nákupu jedince z příbuzenské plemenitby. K té bohužel dochází a spojení příbuzných nese riziko drastických zdravotních komplikací,“ vysvětluje Hlaváčová.

Kde lamy navštívit:



V současné době se lamy pro potěchu oka návštěvníků nechovají jen v zoologických zahradách, ale také na soukromých farmách. Kromě krmení, čerpání informací tu můžete prožít i třeba venčení lam na vodítku. Zavítat můžete třeba do Jelení na Karlovarsku. Alpaky tu čekají v areálu Mezi Jeleny.



Pokud jste ze severu Čech, čekají na vás zážitky v Mostě, kousek od hradu Hněvína. Navštivte Alpakárnu.



Východočeši lamy potkají nedaleko Pardubic, v Alpakafarma.



Lamacentrum Hády mají zase blízko Moravané, leží v Brně-Maloměřicích.