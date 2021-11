Péči o mazlíčka zvládnou malé děti i méně aktivní senioři. Na začátku si ale musíte dobře rozmyslet, kde želvu koupíte. Řada druhů podléhá CITES, narazit můžete ale i na zvířata od překupníků.

Želva - Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Petr Holubář

Kristýna Ježková žije se svou želvou dvacet let. Prvních pět let soužití si vystačila s péčí podle chytrých knih, ale pak přišel čas na návštěvu veterináře. „Želvě jsem přivezla od moře pěknou sépiovou kost a ta nějak rychle zapůsobila a želvě přerostl zobák. Na jeho zkrácení jsem si na rozdíl od drápů netroufala,“ popisuje. Hned v ordinaci ji ale čekal šok. „První, na co se mě veterinář zeptal bylo, jaké mám potíže a ať mu ukážu papíry. Nechápala jsem,“ vzpomíná na okamžik, kdy by se v ní krve nedořezal.